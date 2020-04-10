Tesla Çin’de rekor kırdı

Corona virüsü kontrol altına aldıktan sonra yeniden salgın öncesi duruma dönmeye başlayan Çin'de, elektrikli otomobil üreticisi Tesla mart ayında satış rekoru kırdı.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 07:15

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Corona virüs (COVID-19) salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan ülkede finans piyasalarının ardından reel ekonomiden de iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Yahoo Finance’da yer alan habere göre, Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın Çin'deki otomobil satışları rekor kırdı.  

Tesla'dan yapılan açıklamada  markanın Çin'de mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği otomobil sayışlarının 10 bin 160 adet ile rekor kırdığı duyuruldu. 

Çin merkezli otomobil federasyonu CPCA'nın verilerine göre Tesla, Şubat ayında 3 bin 900 ve Ocak ayında 2 bin 620 araç satmıştı.

Şirket salgının görüldüğü ilk haftalarda ülkedeki fabrikasını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

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