Tesla, Elon Musk'a 50 milyar dolar ödeyecek mi? Karar hissedarların

Elektrikli araç üreticisi Tesla, yatırımcılardan Elon Musk'ın 50 milyar dolarlık maaş paketi için oy kullanmalarını istedi. Eğer Musk oylamayı kazanırsa şirketin yüzde 20'sinden fazlasını kontrol edebilecek. Musk, oylamadan önce yaptığı bir açıklama ile hissedarların rekor ödemeyi ve Tesla'nın yasal merkezini Teksas'a taşıma planını "büyük farklarla kabul edeceğini" iddia etti.

Tesla, Elon Musk'a 50 milyar dolar ödeyecek mi? Karar hissedarların
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Tesla hissedarları bugün geç saatlerde, CEO 'a elektrikli otomobil şirketinde hukuki çekişme kaynağı haline gelen yaklaşık 50 milyar dolarlık bir maaş paketi verilip verilmeyeceğine karar verecek.

Şirketin 13 Haziran'daki yıllık toplantısı, Delaware mahkemesinin yüklü maaş paketini reddeden kararının ardından Musk'ın liderliği konusunda bir referandum olacak.

Musk, eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformundaki bir gönderiside, hissedarların rekor ödemeyi ve Tesla'nın yasal merkezini Teksas'a taşıma planını "büyük farklarla kabul ettiğini" iddia etti.

Ancak anlaşmayı reddeden mahkemenin oylamayı kabul edip maaş paketinin yürürlüğe girmesine ve genel merkezin taşınmasına izin verip vermeyeceği belli değil. Kabul edilmesi halinde kurumsal Amerika'da bir CEO için en büyük maaş paketi olacak.

MUSK'IN YÖNETİM KURULU İLE BAĞLARI

Ocak ayında yargıç, yönetim kurulunun "anlaşılmaz" olarak nitelendirdiği rakama ulaşma sürecinin gayri meşru olduğuna ve Musk'ın yönetim kurulu üyeleriyle bağlarının "bağımsız kabul edilemeyecek" kadar kapsamlı olduğuna karar verdi.

Bu karar, Tesla yönetim kurulunun Musk'ın paketini bugün öğleden sonra yapılması planlanan hissedar oylamasına sunmasına yol açtı.

Oylama, yatırımcıların Musk'ın lehine vereceği bir talimatla hakimin kararını geçersiz kılabilir veya kararı güçlendirerek şirketi CEO'su ile yeniden müzakere etmeye zorlayabilir.

"HAK EDİLMEMİŞ VE FAHİŞ BİR HEDİYE"

Anlaşmanın karşıtları, maaş paketini hissedarların çıkarlarına aykırı olan aşırı sempatik bir yönetim kurulunun hak edilmemiş ve fahiş bir hediyesi olarak değerlendirdi.

Norveç'in devlet servet fonu ve Kaliforniya'nın öğretmen emeklilik fonu gibi büyük kurumsal yatırımcılar Musk'un ödemesine karşı çıkıyor.

Oylamanın sonuçları yalnızca Musk'ın net değeri ve Tesla'nın hisse fiyatı için değil aynı zamanda şirketin geleceği açısından da önemli olacak.

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