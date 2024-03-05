Tesla fabrikasında çıkan yangın  üretimi durdurdu: Kundaklama şüphesi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya’nın başkenti Berlin’in güneydoğusunda bulunan fabrikasında üretim, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Polis, yangının kundaklamadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.



ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya’nın başkenti Berlin’in güneydoğusunda bulunan fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine yol açtı.



"TESLA'YI SABOTE ETTİK"

Tesla sözcüsü, fabrikada üretimin durdurulduğunu ve fabrikanın boşaltıldığını belirtti. Alman polisi ise yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü aktarırken, olayın “kundaklama” eyleminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen de yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin yangının kundaklamadan kaynaklandığını gösterdiğini belirterek, "İlk bilgiler doğrulanırsa bu, elektrik altyapımıza yönelik alçakça bir saldırı olacak. Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı" dedi.



Alman gazetesi Bild ise kundaklama eylemini aşırı solcu "Volkan Grubu”nun (Vulkangruppe) üstlendiğini aktardı. Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik" ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Polisin ise "Tesla fabrikasının yok edilmesi" istenen söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırdığı kaydedildi.

