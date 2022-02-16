Tesla, 'gaz çıkarma' sesi çıkaran 500 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Tesla'nın başı araçlarının çeşitli garip sesler çıkarmalarını sağlayan Boombox özelliği nedeniyle dertte.



Boombox özelliği, otomobil hareket halindeyken sürücülerin harici bir hoparlörden önceden ayarlanmış sesler çalmasına izin veriyordu. Bunlar arasında ise yılan tıslaması, gaz çıkarma, kuzu melemesi ve saksafon gibi çeşitli sesler yer alıyordu.

YAYALARIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR

Ancak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Boombox özelliğinin yayaların zorunlu bir uyarı sesini duymasını engelleyebileceğini ve kaza riskini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, özelliğin ABD'de kullanılması yasaklandı.



Tesla araçlarında yer alan Boombox özelliğinin yayaları tehlikeye attığı açıklandı.

NHTSA, tüm elektrikli ve hibrit araçlarda yaya uyarılarının gerekli olduğunu, çünkü elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlardan daha sessiz olduğunu belirtti.

MUSK'TAN 'EĞLENCE POLİSİ' TEPKİSİ



Bununla birlikte, milyarder Musk geri çağırmaya 'eğlence polisi' açıklamasıyla Twitter hesabından tepki gösterdi.



Bir Twitter kullanıcısı Musk'a "BoomBox geri çağırmasının ardındaki mantık neydi?" diye sordu. SpaceX CEO'su ise "Eğlence polisi bunu yapmamızı istedi" yanıtını verdi.



Geri çağılan otomobiller arasında Model S, Model X, Model Y ve Model 3 araçlar yer alıyor.

Diğer taraftan, Tesla’nın toplamda 578 bin 607 aracını geri çağıracağı aktarıldı. Etkilenen araçların 2020-2022 Model S, Model X, Model Y ve bazı 2017-22 Model 3'ler olduğu aktarıldı. Bu, elektrikli otomobil üreticisinin iki hafta içindeki dördüncü geri çağırması oldu.



Geçen hafta Tesla, sürücü emniyet kemeri takılı olmadığında her zaman duyulmayan bir zil sesi nedeniyle 817 bin 143 aracını geri çağırmıştı. Bunun öncesinde ise şirket, belirli durumlarda “dur” işaretlerini geçmek üzere programlanmış olan "tam kendi kendine sürüş" yazılımını güncelledi. Ayrıca Tesla'nın sürücü destek sistemi Autopilot ve araç içi video oyunu özelliği de NHTSA incelemesi altında bulunuyor.

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