Tesla, insansı robotlara geçiyor

Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotları kullanacağını duyurdu.

Tesla, insansı robotlara geçiyor
Elon Musk duyurdu: Tesla'nın robotaksi projesi ertelendi

Elon Musk duyurdu: Tesla'nın robotaksi projesi ertelendi

Haberi Görüntüle

ABD'li elektrikli araç üreticisi 'nın sahibi , şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir

Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Amazon Prime Day, Türkiye'nin istediği indirimlerle geri döndü!

Amazon Prime Day, Türkiye'nin istediği indirimlerle geri döndü!

Telegram'a "mini" uygulama dükkanı ve tarayıcı eklenecek

Telegram'a "mini" uygulama dükkanı ve tarayıcı eklenecek

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Birçok kişi Google Ads harcaması adı altında dolandırılıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...