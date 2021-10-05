Tesla ırkçılığa maruz kalan çalışana 137 milyon dolar ödeyecek

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya mahkemeden ağır bir ceza geldi.



Tesla'ya kesilen cezanın sebebi ise şirkette asansör operatörü olarak çalışan bir kişinin maruz kaldığı iş ortamı. Basına yansıyan bilgilere göre Owen Diaz adındaki eski çalışan 2015 yılında şirkette işe başladı.



Düşmanca bir iş ortamında çalıştığını belirten Diaz, ırkçlığa maruz kaldığını öne sürdü. Kaliforniya'da görülen davada mahkeme Diaz'ı haklı buldu. Jüri, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Maruz kaldığı ırkçılık sonrası tazminat kazanan Owen Diaz

tazminatın 130 milyon doları ceza olarak 6.9 milyon doları ise Diaz'ın yaşadığı stres nedeniyle verildi. Sadece kendisinin değil başka siyahi çalışanların da ırkçılığa maruz kaldığını belirtez Diaz kendisine, "Afrika'ya git" denildiğini aktardı. Diaz dolabında ırkçı karalamalarla karşılaştığını belirtti.



ŞİRKETLE ANLAŞMADI



ABD'de siyahiler başta olmak üzere azınlıklara ırkçılık yapıldığı haberlere yansıyan bir durum. Büyük şirketler bu suçlamalar ortaya çıktığında mağdurla anlaşma yoluna gidiyor. Tesla daha önce Melvin Berry adındaki bir çalışana yaşadıklarından dolayı 1 milyon dolar ödemişti.



Owen Diaz ise şirketin önüne koyduğu zorunlu tahkim metnine imza atmadı. Böylece Diaz'a mahkemeye gitme şansı doğdu. Anlaşmayla 1 milyon dolar alacak olan Diaz, mahkemeden 137 milyon dolar kazandı.



Tesla'nın bu kararı temyize götürüp götürmeyeceği bilinmiyor. Şirketin sözcüsü, "Halen mükemmel değiliz ama çok yol katettik" dedi.