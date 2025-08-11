Tesla, kendi "canavarını" rafa kaldırdı

Tesla, otonom sürüş için bilgisayarı görüş (computer vision) işleme görevinde kullanılmak üzere geliştirdiği süper bilgisayarı Dojo'yu rafa kaldırdı.

Bloomberg’in haberine göre, projenin başındaki isim şirketten ayrılırken, yaklaşık 20 çalışan da rakip bir veri merkezi firmasına geçti. Geriye kalan ekip diğer veri merkezi projelerine aktarılacak.

ARTIK "DÜŞÜK OLASILIKLI" BİR GİRİŞİM

Şirketin CEO'su Elon Musk, bu süper bilgisayarı daha önce “canavar” diye nitelemişti. Şimdi ise Dojo’yu artık düşük olasılıklı bir girişim olarak gördüğünü ve Tesla’nın iki farklı yapay zeka çip tasarımını aynı anda yürütmesinin mantıklı olmadığını söylüyor.

Şirket, bundan sonra Nvidia, AMD ve Samsung gibi dış ortaklardan yapay zeka çipleri tedarik edecek ancak bazı eğitim görevlerine AI5, AI6 ve sonraki Tesla çipleriyle devam edecek.

Dojo, Tesla’nın otopilot ve tam otonom sürüş sistemlerini eğitmek için geliştirilmişti, ancak artan yapay zeka rekabeti ve teknoloji devlerinin yüksek maaş teklifleriyle sektördeki yetenekli isimleri kapması nedeniyle kan kaybetti.

TESLA BİR DİZİ SORUNLA BOĞUŞUYOR

Tesla aynı zamanda yönetici kaybı, düşen satışlar, Musk’ın siyasi çıkışları sonrası imaj kaybı ve robotaksi testlerinde yaşanan teknik sorunlarla boğuşuyor.

Florida eyaletinde görülen bir davada, ölümlü bir kazada Tesla'nın otopilot yazılımı kısmen sorumlu bulundu. Karar sonrası şirkete yaklaşık 250 milyon dolarlık tazminat cezası verildi.

Buna rağmen Tesla hisseleri son bir ayda yüzde 10’dan fazla değer kazandı.

Ancak Dojo ekibinin tamamen dağılmasıyla birlikte şirketin süper bilgisayar vizyonunun geleceği belirsizleşti ve Samsung ile yapılan 16,5 milyar dolarlık yarı iletken anlaşması, Tesla’nın kendi çiplerini ürettiği günlerin sayılı olabileceğine işaret ediyor.