Tesla Model Y L gün yüzüne çıktı

Tesla, Çin'de daha uzun dingil mesafesine sahip Model Y'yi piyasaya sürüyor. Yeni araç Model X'e çok benziyor.



Tesla, bu yılın başlarında yenilenen Model Y'yi dünya çapında piyasaya sürmeye başladı. Otomobil üreticisinin en çok satan aracı, en önemli pazarlarından birine uyum sağlamak için boyut atladı.



FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



Tesla Model Y L, L harfi "Long" (uzun) anlamına geliyor. Araç yakında Çin'de piyasaya çıkacak ve ilk fotoğrafları Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na sunulan belgelerde ortaya çıktı. Yerel haberlere göre, standart Model Y'nin beş koltuğuna kıyasla altı koltuklu olacak.



İlk bakışta, Model Y L'nin silueti Model X'inkine benziyor. C direği ve arka kısmındaki eğimli tavan çizgisi neredeyse aynı görünüyor. Ancak genel tasarım, en son yenilemeyle aynı olduğu açıkça görülüyor.



Model Y L, 4.976 milimetre uzunluğunda ve bu da onu normal Model Y'den yaklaşık 179 mm daha uzun yapıyor. 1.920 mm genişliği beş koltuklu versiyonla aynı, ancak 1.668 mm yüksekliği onu yaklaşık 40 mm daha uzun yapıyor. 3.040 mm'lik dingil mesafesi de akslar arası mesafeyi yaklaşık 50 mm daha uzun hale getiriyor.



Aracın boş ağırlığı 2 bin 8 kilogram olacak ve Kore batarya üreticisi LG Energy Solution'ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Tüm bunlar, araç içinde daha fazla alan anlamına geliyor. Çinliler altı koltuklu SUV segmentini oldukça çok seviyorlar.



ÇİFT ELEKTRİK MOTORU OLACAK



Model Y L çift elektrik motoruna sahip olacak; biri ön aksta 142 kilovat, diğeri ise arkada 198 kW güç üretecek.



Bu, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı anlamına geliyor. Yani, normal Long Range AWD'den daha güçlü ve aslında, facelift öncesi Model Y Performance'a benziyor.



Tesla'nın küresel düşüşüne ve CEO Elon Musk'ın politik entrikalarına rağmen, Model Y geçen yıl Çin'de güçlü bir satış performansı sergiledi. Hatta, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satılarak Çin'in en çok satan otomobili oldu.



TESLA REKABETLE KARŞI KARŞIYA



Ancak bu yıl, Model Y, daha yeni, tartışmasız daha yüksek teknolojili ve hatta daha taze tasarımlara sahip yerel rakiplerinden gelen artan rekabetle karşı karşıya kaldı. Model Y satışları, yılın ilk yarısında Çin'de yüzde 17,5 düştü, ancak bunun bir kısmı model yılı değişikliğinden kaynaklanıyordu.



SONBAHARDA PİYASAYA SÜRÜLECEK



Şimdi Tesla, daha fazla konfor ve alan arayan alıcılar için daha iyi bir seçenek olması beklenen bu daha uzun dingil mesafeli versiyonla geri dönüş yapmaya çalışıyor. Tesla, Çin sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı bir paylaşımda Model Y L'nin sonbaharda piyasaya sürüleceğini duyurdu.



ABD'LİLER DE İSTEYEBİLİR



Uzatılmış versiyonun ABD'ye gelip gelmeyeceği belli değil, ancak gelirse, Amerikalıların büyük SUV'lere olan bitmek bilmeyen ilgisini çekebilir.