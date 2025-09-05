Tesla Musk'a 1 trilyon dolar motivasyon verecek

Tesla'nın yönetim kurulu, Elon Musk için tarihin en büyük kurumsal maaş paketi olacak 1 trilyon dolarlık bir tazminat planı önerdi.

Bu inanılmaz motivasyon primi, Musk'ın yapay zeka ve robotik devi haline gelme çabasındaki otomobil üreticisi üzerindeki hakimiyetininin göstergesi olarak yorumlandı.

Reuters'in haberine göre, dünyanın en zengin kişisi, 2018'deki maaş paketiyle ilgili (o dönem değeri yalnızca 56 milyar dolar olan) hukuki mücadele devam ederken, şirkette daha fazla paya ihtiyacı olduğunu sürekli dile getiriyordu.



Reuters'in haberinde, şirketin bu inanılmaz primi verme gerekçesi arnlatılırken, Musk'ın diğer teknoloji yöneticilerinden farklı bir yere yerleştirildiğinin belirtildiği ve "diğer şirketlerdeki yöneticilere verilen geleneksel tazminat paketlerinin, Musk'ın teşvik tazminatını tasarlamak için uygun olmadığı belirlendiğinin denildiği." aktarıldı.

ŞİRKETİN DEĞERİNİ ARTIRMASINA BAĞLI

Musk'a önerilen plan, şirketin 8,6 trilyon dolarlık hedef piyasa değerine ulaşması durumunda Musk'a Tesla hisselerinin yüzde 12'sine kadar, yani yaklaşık 1,03 trilyon dolar değerinde pay verilmesini öngörüyor. Plan, Tesla'nın değerlemesini önümüzdeki on yılda yaklaşık sekiz katına, yani yaklaşık 7,5 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Ödül tam olarak kazanılırsa, Musk'ın yaklaşık yüzde 13'lük lük hissesinden gelen oy gücü önemli ölçüde artacak ve yönetim ve halefiyet konusundaki tartışmaları yoğunlaştıracak.

NAKİT DEĞİL HİSSE SENEDİ

Musk, teklif kapsamında maaş veya nakit ikramiye almayacak; tazminat, Tesla'nın hem piyasa değeri hem de operasyonel hedeflerine (milyonlarca elektrikli araç satmak, robot taksileri konuşlandırmak ve yapay zeka destekli insansı robotlar teslim etmek gibi) ulaşması durumunda hak kazanacağı hisse senedi ödüllerine bağlı olacak.

Şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazandı.



Tesla'nın yönetim kurulu, bu yılın başlarında CEO Elon Musk için kısıtlı hisse senedi cinsinden yaklaşık 29 milyar dolarlık bir geçici tazminat paketini onaylamıştı. Bu paket, şirketin yapay zeka odaklı bir stratejiye geçmesiyle birlikte Musk'ın en az 2030 yılına kadar yönetimde kalmasını sağlayacak. Tesla, Delaware'li bir yargıcın Musk'ın 2018 paketini iki kez iptal etmesinin ardından 2024 yılında kurumsal merkezini Delaware'den Teksas'a taşıdı. Temyiz davası eyalet Yüksek Mahkemesi'nde halen devam ediyor.