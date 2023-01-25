Tesla paylaşımı davasında Elon Musk'tan "Suudi Arabistan" savunması

Elektrikli otomobil üretici Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketi borsadan çekmeyi değerlendirdiğini yazdığı tweet nedeniyle açılan davada savunmasını tamamladı. Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, bu işlemin finansmanı için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan taahhüt aldığını söyledi.

Tesla paylaşımı davasında Elon Musk'tan "Suudi Arabistan" savunması
Musk, borsa dolandırıcılığı davasında ifade verdi

Musk, borsa dolandırıcılığı davasında ifade verdi

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Elektrikli otomobil üreticisi 'nın Üst Yöneticisi (CEO) , 2018'de yaptığı bir paylaşımı nedeniyle hakkında açılan davada ifadesini tamamladı.

Tesla paylaşımı davasında Elon Musk'tan "Suudi Arabistan" savunması - 1

Musk, hakkında Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılan ve geçen hafta San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada savunmasını bitirdi.

"SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FONU'NDAN TAAHHÜT ALDIM"

Cuma günkü ifadesinde, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını kaydeden Musk, pazartesi günü yaptığı savunmada da ifadelerini yineledi.

Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, Tesla'yı borsadan çekmenin finansmanı için Kamu Yatırım Fonu'ndan sözlü taahhüt aldığını söyledi.

Tweetinde finansman sağladığını belirtmesinin bir başka nedeninin de SpaceX hisselerini satabileceği olduğunu dile getiren Musk, paylaşımıyla yatırımcıları yanıltmayı amaçlamadığını anlattı.

Musk, salı günkü ifadesinde de paylaşımını yaparken kötü bir niyeti olmadığını, yatırımcıları bilgilendirmek ve "doğru olanı yapmak" amacıyla tweet attığını belirterek savunmasını tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşım nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.

Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımıyla yatırımcıları bilinçli olarak yanılttığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

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