Tesla’da işler karışık: Ucuz model tartışması sürerken, HW3 sahipleri halen FSD bekliyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, kendi firmalarına odaklanmak üzere ABD hükümetindeki görevlerini bıraktığını bildirirken, elektrikli otomobil şirketi Tesla’da işler karışıyor.



Şirket “robotaksi” ifadesini markalaştırmak üzere ABD’nin marka tescil kurumuna başvurularda bulunmuş, ancak olumlu yanıt alamamıştı. Şimdiyse aynı ifade için daha ayrıntılı bir dosyayla başvuru yaptığı öğrenildi.



Bu esnada tam otonom sürüş (Full Self-Driving / FSD) özelliğiyle ilgili bir dizi olumsuz güvenlik raporu bildirildi. Ayrıca şirketin HW3 donanımına sahip araçlara FSD yükseltmesi yapmayacağı iddialarının ortasında Tesla yatırımcılarıyla Musk’ın arasının bir Reuters haberi nedeniyle açıldığı da öne sürülüyor.



Tesla, 2016’da yaptığı duyuruda o tarihten sonra üretilecek tüm araçların gelecekteki yazılım güncellemeleriyle FSD yeteneğine sahip olacağını duyurmuştu.O dönemde Tesla, araçlarını “HW2.5” adını verdiği donanım paketiyle üretiyordu. Bu donanım paketi kameralar, bir radar ve otonom sürüş bilgisayarından oluşuyordu.Tesla, Mart 2019'da yeni "HW3" bilgisayarlı otomobiller üretmeye başlamıştı. HW3 donanımlı araçları satın alan bazı kullanıcılar gelecekte FSD’yi kullanabilmek için 15 bin dolar kadar ödeme yapmıştı.2023'ün başlarında ise Tesla halen bu HW3 donanımlı araçlar için otonom sürüş vaatlerini yerine getirmemişti ve çok daha güçlü bir bilgisayar ve yeni kameralar içeren HW4 paketiyle yeni araçlar üretmeye başlamıştı.Ocak 2025’te ise Musk nihayet HW3’ün otonom sürüşü desteklemediğini kabul etmişti. Bu da söz konusu araçların FSD’yi desteklemek için yeni bir donanıma ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Donanımın nasıl değiştirilebileceği ise net değil.Electrek’e göre, bu açıklamanın üzerinden 4 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Tesla bu mağdur kullanıcılara ne sunacağına dair halen bir plan açıklamadı.Söz konusu özelliğin adında her ne kadar “tam otonom sürüş” ifadesi geçse de aslında FSD, en azından şimdilik, kullanıcılara asistanlık yapmak üzere tasarlandı.Örneğin herhangi bir kaza durumunda sorumluluk yasal açıdan halen sürücüde olduğu gibi, bu özelliği kullanırken sürücünün dikkatli olması, ellerini direksiyonda tutması ve her an kontrolü ele almaya hazır olması gerekiyor. Özellik şerit takip, otomatik şerit değişimi, trafik ışığı ve stop tabelası tanıma, şehir içi yönlendirme gibi görevlerde sürücüye yardımcı olmak üzere çalışıyor.Son günlerde birbiri ardına gelen FSD kaza haberleri de Tesla’nın itibarını sarsıntıya uğratıyor.Örneğin son olarak, yaklaşık iki ay önce, ABD’li bir Tesla sahibi, Model 3'ünü Alabama'da FSD modunda kullanırken, araç aniden, belirgin bir sebep olmaksızın, yoldan çıkıp ters dönmüştü. Sürücü kazadan yaralı kurtulmuştu.Forbes’a göre, Tesla'nın FSD'si 2020'de piyasaya sürüldüğünden beri, bu yazılımla ilgili yüzlerce kaza oldu. Bunların çoğu ölümle sonuçlanmasa da 51 kazada ölüm haberi kayda geçti. Ölümlü olaylardan 44’ü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi soruşturmalarıyla doğrulandı.Nisan 2024’te Reuters haber ajansı, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde 25 bin dolara satacağı Model 2 adlı düşük ücretli araç üretme planını rafa kaldırdığını iddia etmişti. Haberde şirketin artık diğer otomobil şirketleriyle rekabet etmek yerine otonom sürüş ve yapay zekaya odaklanacağı, uygun maliyetli model planlarını da bu yüzden ertelediği öne sürülmüştü. Musk ise bu iddiaları reddetmişti.Ancak yakın zamanda haber ajansı, Tesla çalışanlarının o dönemde rafa kaldırma kararından haberdar olduğunu ve yatırımcıların bunun üzerine Musk’ı sorgulamaya başladığını yazdı.Aradan geçen bir yıla rağmen daha uygun fiyatlı bir Tesla halen gelmedi. Duyurulabilecek yeni modellerin ise Model Y veya Model 3'ün sadeleştirilmiş versiyonları olabileceği, tamamen yeni bir modelin piyasaya sürülmeyeceği söylentileri var.Öte yandan Teslarati’nin aktardığına göre, bir YouTuber şirketin Tesla'nın Fremont test pistinde drone uçurdu ve pistte yeni ve düşük maliyetli gibi görünen bir modelin test edildiğini saptadı.Siyah beyaz tasarıma sahip aracı "kompakt Model Y"ye benzetenler olurken, bazıları da yeni modeli Volkswagen Beetle ile kıyaslıyor. Görüntülenen aracın uzun süredir beklenen ucuz model olabileceği düşünülüyor.