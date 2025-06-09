Tesla’da şoke edici ayrılık: “Tek sebebim bu"

Elon Musk'ın “Tesla'ya odaklanmak üzere” ABD hükümetindeki özel danışmanlık görevini bırakmasının hemen ardından, şirketin büyük yatırımlar yaptığı insansı robot programının başkanı görevden ayrıldığını açıkladı.



Optimus robot programının mühendislik başkanı Milan Kovac, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, “Evden çok uzun süredir uzaktayım ve yurtdışındaki ailemle daha fazla zaman geçirmem gerekiyor” dedi.



Kovac ayrıca, dikkat çekici bir uyarıda da bulundu:



“Tek nedenin bu olduğunu ve başka hiçbir şeyle kesinlikle ilgisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Musk ve takıma olan desteğim kesin. Sonsuza dek Tesla takımı.”



ASIL SEBEP TRUMP-MUSK KAVGASI MI?



Öte yandan Bloomberg'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Kovac’ın, Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada birbirleriyle kavgaya tutuştuğu günlerde meslektaşlarına derhal istifa edeceğini bildirdi.



Kovac 9 yıldır Tesla’da görev alıyordu. Şirkette başlangıçta Autopilot gibi yapay zeka programları üzerinde çalışan iş insanı, 2022'de Optimus'un baş mühendisi olmuştu.



İSTENEN SEVİYENİN GERİSİNDE Mİ KALDI?



Ancak bazı analistlere göre, Kovac'ın Tesla'nın insansı robot programındaki liderliği, arzulanan seviyenin gerisinde kaldı. Şimdiye dek kamuoyuna tanıtılan prototiplerden biri gerçekten de uzaktan kumanda ediliyordu ama bir diğerinin tanıtım videosu, kurgu araçlarıyla düzenlenmişti. Bu da geniş çapta eleştiri toplamıştı.



Ayrıca teknoloji sitesi Futurism’e göre Optimus, Musk'ın yatırımcılara yönelik iddialı açıklamalarına rağmen, ekonomik açıdan uygulanabilir durumda değil.

