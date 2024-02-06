Tesla'dan Apple Vision Pro uyarısı

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun çıkışıyla birlikte sosyal medyada Tesla sahipleri gözlüğü takarken araç kullanırken görüldü.

Viral olan görüntülerin ardından ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, mevcut tüm araçlarda sürücünün her zaman devrede olması gerektiğinin uyarısında bulundu.

Açıklamalar bİr Apple kullanıcısının Vision Pro gözlükleriyle araç kullanırken polis tarafından çevirmeye alınmasının ardından geldi.

Apple'ın kullanıcı kılavuzu sürüş sırasında kulaklığın kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğu da görüldü.

TESLA'DAN UYARI

Tesla, otonom modda olsa bile sürücülerin her zaman "aracınızın kontrolünü ve sorumluluğunu sürdürmesi" gerektiğini söylüyor.



2 Şubat'ta çıkış yapan Apple Vision Pro, 3,499 dolardan başlayan fiyatlarla şimdilik yalnızca ABD'de satışa sunuldu.

