Tesla'dan 'corona virüs' indirimi

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y'nin fiyatında indirime gitti.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 13:57

Tesla'dan 'corona virüs' indirimi

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Tesla, dört ay önce piyasaya sürdüğü Model Y'nin corona virüs sürecinde satış hızının düşmesi sonrası indirime gitme kararı aldı. 
  
Automotive News Europe'ta yer alan habere göre, Model Y'nin fiyatında 3 bin dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gitti. 
  
Yüzde 6 oranındaki bu indirim sonrası söz konusu modelin başlangıç fiyatı 51 bin 190 dolar oldu. ABD'li şirket Mayıs ayında da Model 3, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını düşürmüştü. 
  
Elon Musk'ın yönettiği Tesla, bu ay yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte otomobil teslimatlarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

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