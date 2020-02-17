Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasına yargı engeli

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tek fabrikası Çin'de bulunan ve ikinci tesisi Almanya'da açmaya hazırlanan Tesla'nın planları sekteye uğradı.



BBC'de yer alan habere göre, Tesla'nın Almanya'da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikasına dair hazırlıklar, Alman yargısı tarafından durduruldu.



Mahkeme Pazar günü verdiği karar ile Tesla'nın faaliyetlerini geçici olarak, mahkeme sonuçlanana kadar durdurdu.



Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı.Tesla bu süreçte ormandaki ağaçların kesimine başlamıştı.



Tesla'nın Almanya'da kuracağı bu tesis şirketin Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı.