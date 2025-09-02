Tesla'nın "kayıp" dediği kaza kaydını bir hacker buldu

Tesla, 2019’da Florida’da bir yayanın ölümüne neden olan kazaya ilişkin “haksız ölüm” davasında kısmen sorumlu bulunmuştu.



Söz konusu davada şirket, olayla ilgili kritik verilerin ellerinde olmadığını savunmuştu. Ancak The Washington Post’un haberine göre, bir hacker kazaya karışan araçtan bu verileri kurtardı.



ÇARPIŞMA KAYDI SİLİNMİŞ



Davada, kazadan hemen önce ve sonra aracın kamera ile sensörlerinden elde edilen verilerin yer aldığı “çarpışma anı kaydı” talep edildi. Ancak şirkete göre bu kayıt, kaza sonrası Tesla’nın sunucularına yüklendikten hemen sonra aracın yerel belleğinde silinecek şekilde işaretlenmişti.



Habere göre, Tesla’da biri, şirketin merkezi veritabanındaki kopyayı silmek için kasıtlı bir adım attı.

Polis, aracın hasarlı multimedya sistemi ve otopilot kontrol ünitesini inceleme için Tesla teknisyenine götürdüğünde, yerel kopyanın kurtarılamaz olduğu söylendi.

Ancak sosyal medyada bir hacker, verilerin halen araçta mevcut olduğunu fark ederek çarpışma kaydını kurtardı.



“SAKLAMADIK, KAYBETTİK”



Mahkemede konuşan Tesla, verileri saklamadığını, ancak kaybettiğini ileri sürdü. Şirketin avukatı, Tesla’nın veri yönetim uygulamalarını “beceriksiz” diye niteledi.



Avukat Joel Smith, “Bizde olduğunu sanmıyorduk, sonra olduğunu öğrendik. İyi ki bulduk, çünkü bu gerçekten çok faydalı bir bilgi parçası.” diye konuştu.

