Tesla'nın maliyetleri düşürme çabası: Otomobillere zam yaptı

Elon Musk'ın elektrikli araç üreten şirketi Tesla, Model X otomobillerinin ABD fiyatlarına 5 bin dolar zam yaptı.

Şirketi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Model X dört çeker aracın fiyatı 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara çıktı.

Bir üst versiyonu olan Plaid'in fiyatı ise 94 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara yükseldi.

Şirket, son fiyat artışlarının nedeniyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

KANADA'DA TÜM MODELLERE ZAM YAPILMIŞTI

Tesla 2023 yılının Aralık ayında Model S fiyatlarına da 5 bin dolarlık zam yapmış ve Kanada'daki tüm modellerinin fiyatlarını ise 1 Şubat 2024'ten itibaren artırmıştı.

MALİYETLERİ AZALTMA ÇABASI



Üretim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen Tesla, geçtiğimiz ay hammade fiyatlarındaki düşüş nedeniyle araç üretiminde kullanılan malzeme ve işçilik maliyetlerinin dördüncü çeyrekte en düşük seviyeye ulaştığını belirtmişti.

NET KARINDA DÜŞÜŞ

Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarında gelirinde sınırlı bir artış yaşarken, net karında ise ciddi bir düşüş görüldü.

Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 25,7 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

Ancak Tesla'nın net karı, yüzde 71 azaldı ve 2,3 milyar dolara geriledi.

2023'ün son çeyreğinde ise ABD'li elektrikli araç üreticisinin net karı 7,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.