Tesla'nın otopilotu 2 can aldı: ABD savcılarından sürücüye tazminat cezası

Los Angeles'ta Aziz Riad isimli bir sürücünün 2019 yılında otopilot modunda Tesla kullanırken iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından 23.000 dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildi.



Fortune'un haberine göre, ABD savcıları muhtemelen ilk kez sürücü destek yazılımı kullanan bir sürücüye ceza verdi.



Bu kaza aynı zamanda Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturulmasına ve geçtiğimiz hafta 2 milyondan fazla Tesla aracın geri çağrılmasıyla sonuçlanmasına neden oldu.

Son dava, otopilot gibi sürücü destek yazılımlarının gelecekteki kullanımı için bir emsal teşkil edebilir.

NE OLDU?

Los Angeles'ta yaşayan Tesla sürücüsü Kevin Aziz Riad geçen yıl iki kez araçla adam öldürme suçunu kabul etmemişti. Başlangıçta yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.



Kaza sırasında otopilot özelliği açık olan aracı, 29 Aralık 2019'da 119 km hızla giderken bir Honda Civic'e çarptı. Civic'in iki yolcusu olay yerinde hayatını kaybetti.