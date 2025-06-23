Tesla’nın robotaksileri yola çıktı: Yolculuk fiyatı belli oldu

Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın “robotaksi” diye bilinen otonom sürüş hizmetinin lansmanını beklendiği tarihte, 22 Haziran’da Teksas eyaletinin Austin kentinde yaptı.



Lansmanda sürücüsüz araçları ilk deneyen sınırlı sayıda kişi arasında sosyal medya fenomenleri de yer aldı.



Böylelikle Google’ın bir süredir devam ettirdiği Waymo hizmetine rakip olan Musk, sürücüsüz taksi hizmetini elektrikli otomobil üreticisinin finansal geleceği açısından çok önemli görüyor.



Sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Musk, lansmanı "10 yıllık sıkı çalışmanın doruk noktası" diye nitelendirerek, “yapay zeka çipi ve yazılım ekiplerinin Tesla içinde sıfırdan oluşturulduğunu" belirtti.

YOLCULUK FİYATI 4 DOLAR



Tesla robotaxiler, ABD saatiyle pazar günü erken saatlerde South Congress adlı bir mahallede sürücü koltuğunda kimse olmadan, yolcu koltuğunda birer kişiyle görüldü.



Otomobil üreticisi, ilk denemeyi yaklaşık 10 araçla planladı. Yolcuların araçlar üzerinde ne kadar kontrole sahip oldukları belirsizliğini koruyor.



Son günlerde, otomobil üreticisi sınırlı bir bölgede dikkatle izlenen bir robotaksi denemesi için sosyal medya fenomenlerinden oluşan küçük bir gruba davet göndermişti.



Musk, X'te paylaştığı gönderide hizmetin 4,20 dolarlık sabit bir ücret karşılığında sunulduğunu yazdı.

HIZLA BÜYÜYEBİLECEK Mİ?



Öte yandan, sektör uzmanları, Tesla'nın ilk lansmanda başarılı olması durumunda bile Musk'ın Austin ve diğer şehirlerde hızla büyüme vaatlerini yerine getirmede halen büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.



Carnegie Mellon Üniversitesi'nde otonom araç teknolojisinde uzmanlığa sahip bilgisayar mühendisliği profesörü Philip Koopman, Reuters’a yaptığı açıklamada Tesla ve Waymo’nun robotaxi sektörünü tam olarak geliştirmesinin yıllar ve hatta on yıllar alabileceğini ifade etti.



Koopman, Tesla için Austin'de başarılı bir deneyimin, "sonun başlangıcı değil, başlangıcın sonu" olacağını da sözlerine ekledi.



Birçok analiste göre Tesla'nın yükselen hisse senedi değeri artık büyük ölçüde robotaksi ve insansı robotlar geliştirme yeteneğine dayanıyor. Tesla halihazırda açık ara dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda.

