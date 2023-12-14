Tesla'nın yeni robotu "Optimus II" insansı elleri ile yumurta haşlayabiliyor

Tesla'nın geliştirdiği Optimus II isimli insansı robot, bir yumurtayı mükemmel bir şekilde haşlayabiliyor ve komut üzerine dans edebiliyor. için gezegendeki en gelişmiş robot teknolojilerinden biri.



Tesla'nın yeni robotu, ilk modelin 16 ay önce kamuoyuna tanıtılmasından bu yana bazı büyük değişiklikler geçirdi .



Elon Musk ve ekibi, herhangi bir görevi hızlı bir şekilde tamamlamak için robota mümkün olduğunca çok sayıda yüksek teknolojili sensör sığdırdı. Optimus II artık kendisinden önceki herhangi bir robottan 30 kat daha hızlı çalışabiliyor .



Yayınlanan tanıtım videosunda Optimus robotunun ilk versiyonundan bu yana olan gelişimi gösteriliyor. Robot yeni elleriyle yumurta pişirmek ve dans etmek için tüm uzuvlarını hareket ettirmek gibi hassas görevleri yerine getirebiliyor.



Robotun başparmak ve işaret parmaklarındaki dokunsal algılama başarısı rakiplerini alt üst etti.



Videoda ayrıca robotun spor salonunda squat yaptığı ve insana korkutucu derecede benzer şekilde yürüdüğü görülüyor.

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