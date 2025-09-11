Tesla'ya Çin'den yeni rakip: İnsansı robot R1 görücüye çıktı

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın desteklediği, Alipay'in saibi Ant Group, bu ay teknoloji fuarlarında ilk insansı robotu Robbyant R1’i sergiledi.



IFA 2025 Berlin fuarında görücüye çıkan robot, seyirciler için karides pişirdi.

Şirket ayrıca, R1'i Şanghay’daki Inclusion Conference 2025’te de tanıttı.

Ant Group’a bağlı Shanghai Ant Lingbo Technology, R1’in mutfakta yardımcı olmanın ötesinde sağlık sektöründe, refakatçi veya bakım robotu veya turizm alanlarında da kullanılabileceğini söyledi.

ŞÜPHELER DE VAR

Robotun satış tarihi veya fiyatı açıklanmadı. Şirket şu anda R1’i restoranlarda ve toplum merkezlerinde test ediyor. Ancak robotun performansına dair şüpheler var. R1'in, fuarda sergilenen görüntülerde bir kutuyu tezgaha yerleştirmesi bile oldukça yavaş gerçekleşti.