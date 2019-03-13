Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun uluslararası boyuttaki ilk ve tek yazılım testi konferansı TestIstanbul’un 10’uncusu için geri sayım başladı.

16 Nisan Salı günü gerçekleşecek etkinlik, kapsamlı içeriği ile yazılım testi alanında görev yapan ya da konuya ilgi duyan herkese dopdolu bir gün vadediyor.

“Test ekiplerinize enerji yükleyin” ve “Yazılım testinde parlak bir kariyer fırsatı: Test Mühendisliği X.0” başlıklarının ele alınacağı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacıları şöyle sıralanıyor:



JClarity CTO Kirk Pepperdine, F-Secure Kıdemli Yöneticisi Maaret Pyhäjärvi, Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, Test Insane Test Uzmanı, Hacker ve CEO Santhosh Tuppad ve Provincie Zuid-Holland Profesyonel Test Servisleri Uzmanı Bob Van De Burgt.



Keytorc Test Hizmetleri Müdürü Berk Dülger’in moderatörlüğünde gerçekleşecek “Test Mühendisi X.0 Görevde” başlıklı panelde söz alacak konuşmacılar ise şöyle:



Turkcell Birim Yöneticisi Metin Bekil, BKM Kurumsal IT Mimarisi ve Uygulama Geliştirme Mimarı Göktürk Erdoğan, Garanti Teknoloji Yazılım Kalite Uzmanı Murat Özmen, Mercedes-Benz Finansal Servisler Baş QA Mühendisi Özge Sevin, Akbank Test Otomasyonu Mimarı ve Scrum Master Çağın Uludamar ile Türk Havayolları Yazılım Testi Yöneticisi Murat Yazar.

