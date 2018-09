The Crew 2 kısa süreliğine bedava oluyor!

The Crew 2; hem kara, hem deniz hem de hava araçlarını kullanabileceğiniz enteresan bir formülle oyuncuların karşısına çıktı.

İlk oyundaki 'ruhsuzluğu' devam ettirmesiyle eleştirilse de The Crew 2 için halen piyasanın online tabanlı nadir yarış oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.



Yeni oyunla birlikte araç çeşitliliğini hayli arttıran firma, oldukça komplike yapıda eğlenceli bir oyunla karşımıza çıktı. Fakat The Crew 2 her ne kadar eğlenceli yapısıyla dikkat çekse de oyuncular tarafından beklenilen ilgiyi ne yazık ki bir türlü göremedi.