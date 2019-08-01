The Outer Worlds, Obsidian Entertainment ve Private Division tarafından sunulacak olan yeni bir tek kişilik birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu.

Galaksinin en uzak ucuna yolculuk eden bir koloni gemisinde kaybolmuşken, kendinizi Halcyon kolonisini yok etme tehdidinde bulunan derin bir komplonun ortasında bulmak için onlarca yıl sonra uyanmış bulacaksınız.



Uzayın en uzak yerlerini keşfedip birbirleri arasında güç savaşları olan farklı gruplarla karşılaştıkça olmaya karar verdiğiniz karakter bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl devam ettiğini belirleyecek. Koloninin kurumsal denkleminde, siz plansız değişkensiniz.



The Outer Worlds , 25 Ekim 2019'da Xbox One, PlayStation 4 ve PC (Microsoft Windows Mağazası ve Epic Games mağazası aracılığıyla) için piyasaya sürülecek.

Bu platformlarda yayımlanmasının ardından The Outer Worlds, Nintendo Switch'e gelecek; net çıkış tarihi daha sonra açıklanacak.