Theranos skandalında yeni gelişme: Eski yönetici Sunny Balwani'ye 13 yıl ceza

Silikon Vadisi'nin en büyük skandallarından olan Theranos olayında yeni bir gelişme yaşandı. Eski yöneticilerden Ramesh Sunny Balwani'ye hapis cezası verildi.

Theranos'ta işletme müdürü (COO) olarak altı yıl görev yapan Balwani yatırımcıları ve hastaları dolandırmak dahil 12 farklı suçtan suçlu bulundu.

Sunny Balwani'ye toplamda 13 yıl hapis cezası verildi. Şirketin kurucusu Elizabeth Holmes'a yatırımcıları dolandırdığı için 11 yıl ceza verilmişti. Holmes hastalarla ilgili suçlamalardan beraat etmişti.

Federal savcılar acımasız ve güce susamış olarak nitelendirdikleri Ramesh Balwani için en az 15 yıl istiyordu.

Savcılar, Theranos laboratuvarını denetleyen Balwani'nin Holmes ile birlikte şirketi yönettiğini savundu. Balwani'nin mahkemede paylaşılan kısa mesajlarındada "Theranos'taki her şeyden ben sorumluyum" ve "Hepsi de benim kararlarımdı" dediği ortaya çıkartıldı.

Sahte kan testlerini yoluyla "bilinçli veya pervasız ölüm veya ciddi bedensel yaralanma riski" yarattığı belirtilen Balwani'den 803 milyon dolar da tazminat talep edilmişti.

Balwani'nin cezası, Holmes'un 19 yaşında Stanford'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Theranos'un yıllarca süren destanının ardından ortaya çıkan cenazenin tabutuna çakılan son çiviyi işaret ediyor.

Sadece bir damla kan üzerinde yüzlerce sağlık testi yapabilen devrim niteliğinde bir teknoloji vaat eden Theranos, eski dışişleri bakanı Henry Kissinger ve medya patronu Rupert Murdoch gibi büyük isimleri cezbetti.

TEKNOLOJİ PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Yıllarca teknolojiyi tanıttıktan sonra, Holmes ve Balwani kan testlerinin hatalı olduğu konusunda uyarıldılar, ancak yatırımcılardan para toplamaya devam ettiler ve teknolojiyi bazı Walgreens mağazalarında kullandılar.



ABD bölge yargıcı Edward Davila, Balwani tarafından hazırlanan mali tabloların "sadece tahmin olmadığını, yalan olduğunu" ve "dürüst iş uygulamalarından gerçek bir kaçış" olduğunu söyledi.

9 MİLYAR DOLARLA BATTI



Theranos'un değeri bir noktada 9 milyar dolardan fazlaydı, ancak 2015'te Wall Street Journal'da temel teknolojisindeki eksiklikler ve yanlışlıklar ortaya çıktıktan sonra çökmeye başladı. Holmes ve Balwani, şirket 2018'de feshedildikten sonra dolandırıcılıkla suçlandı.



Her iki denemenin sonuçları, Silikon Vadisi'nde şirketlerin artık kontrolsüz abartıya giremeyecekleri ve finansman sağlamak için yanlış vaatlerde bulunamayacakları yeni bir çağın habercisi olarak görüldü.



Eski federal savcı Amanda Kramer, Balwani'nin davasındaki jürinin Balwani'yi her suçtan mahkum ettiği, Holmes'un ayrı davasındaki jüri üyelerinin onu bazı suçlamalardan beraat ettirdiği ve diğerlerinde çıkmaza girdiği göz önüne alındığında, daha sert cezanın uygun göründüğünü söyledi.



Kramer, "Suistimali daha ağır olduğu için daha ağır bir ceza alması şaşırtıcı değil" dedi.



Balwani ve Holmes, 2003 yılında Theranos'u kurmak için Stanford Üniversitesi'nden ayrıldığı sıralarda tanıştılar. Holmes, duruşmasında tanık kürsüsündeyken, Balwani'yi yıllarca duygusal ve cinsel tacizle onu manipüle etmekle suçladı. Balwani'nin avukatı iddiaları yalanladı.