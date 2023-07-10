Threads,100 milyon kullanıcıya ulaştı

Meta'nın yeni platformu Threads, hızlı bir başlangıç yaptı.



Uygulamanın yayınlanmasından sonra sadece dört gün içerisinde Threads'in şimdiden 100 milyon kullanıcı aştığı belirtildi.



Threads ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ertesi sabah ise 30 milyondan fazla kullanıcı barındırıyordu. Uygulama 2 gün içerisinde 70 milyon kullanıcı sayılarını aşmıştı.

KRONOLOJİK ANA SAYFA AKIŞI OLMAMASI KULLANIMI DÜŞÜRÜYOR



Threads'in henüz kronolojik bir ana sayfa akışına sahip olmaması, kullanıcıların güncel haberler için Twitter'ı aktif kullanmasına yol açtığı belirtildi.

HABER İÇERİKLERİ ALGORİTMAYA DAHİL EDİLMİYOR



Konuyla ilgili Instagram başkanı Adam Mosseri, "Mosseri, paylaştığı Threads'de “Politika ve sert haberler önemlidir, aksini ima etmek istemiyorum. Ancak benim görüşüm, bir platformun bakış açısından, sağlayabilecekleri herhangi bir artan katılım veya gelir, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya risklerine hiç değmez.



Politikaya veya önemli haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla içerik var. (spor, müzik, moda,eğlence vb.)" ifadelerini kullanarak haber odaklı bir platform oluşturmak istemediklerini vurguladı.



Ayrıca Threads, gizlilik politikaları yüzünden Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanıma açılmış değil.

