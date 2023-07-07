Threads, 95 milyon gönderiye ulaştı

Meta'nın Threads uygulaması hit oldu. Twitter'a alternatif arayan kulanıcılar Threads açıldıktan sonra uygulamaya yoğun ilgi gösterdi.



The Verge'ün haberine göre, Mark Zuckerberg, uygulamanın Cuma sabahı itibarıyla 30 milyondan fazla kaydı olduğunu ve kullanıcıların Threads üzerinde 95 milyondan fazla gönderi paylaştığı belirtildi.



Ayrıca platform üzerinde kullanıcıların 190 milyondan fazla beğeni yaptığı aktarıldı.



Tüm bunların 24 saatten daha kısa sürede olduğu belirtilirken, Threads uygulamasının iOS'un marketi App Store'daki en iyi ücretsiz uygulama olduğu belirtildi.





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