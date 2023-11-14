Threads duyurdu: Hesaplar Instagram'dan ayrı olarak silinebilecek

Meta, Temmuz ayında Twitter yani X'e rakip olarak çıkardığı Threads platformunda hesapların silinebileceğini açıkladı.

Önceden Threads kullanıcılarının profillerini silmek istediklerinde Instagram hesaplarını bağladıkları için her iki platformda da silmeleri gerekiyordu.

INSTAGRAM'I KAPATMAYA GEREK KALMADI

Uygulamanın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri'nin duyurusuna göre kullanıcılar profillerini Instagram hesaplarını kapatmadan Threads hesaplarını silebileceklerini belirtti.

Bu değişiklik Threads kullanıcıları arasında uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve birçoğu Threads profillerini Instagram hesaplarını da silmeden temizleyememekten şikayetlerde bulunmuştu.