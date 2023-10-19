Threads gönderileri Facebook'ta görülmeye başlandı

Meta, Threads platformuna aktif kullanıcı sayısını artırmak için yeni özellikler eklerken, son hamlesi Facebook'ta Threads gönderilerini göstermek oldu.

Meta, son 24 saat içinde birçok kullanıcının Facebook üzerinde "Sizin İçin Threads'te" adlı yeni bir karusel gördüğünü bildirdi.

INSTAGRAM'DA DA GÖRÜLDÜ

Meta, benzer bir özelliği Instagram kullanıcılarına Ağustos ayında göstermeye başladı, ancak şirket bu hamlenin Threads'in etkileşimini artırıp artırmadığını şimdiye kadar açıklamadı.

GÖNDERİ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ YAYINLANDI

Ayrıca Threads, ücretsiz bir düzenleme seçeneği, hesaplar arasında kolayca geçiş yapma ve Trendler özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Meta'nın baş ürün sorumlusu Michel Protti, Threads için Aralık ayına kadar Instagram hesabını silmeden ayrı olarak Threads hesabını silme özelliğini çıkarmayı hedefliyor. Şu anda Threads hesabınızı sadece devre dışı bırakabilirsiniz.