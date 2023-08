Threads için çanlar çalıyor: Ortalama kullanım süresi 2,9 dakikaya düştü

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads, kullanıcıları elinde tutmakta zorlanıyor.



Pazar araştırma firmaları Similarweb ve Sensor Tower'ın verileri, Twitter'ın yönetimini çevreleyen kaosun yarattığı açıklıktan faydalanmaya çalışan Meta'nın karşılaştığı zorlukları belirtti.



Sensor Tower'a göre 31 Temmuz itibariyle Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı lansmana kıyasla %82 azaldı ve her gün sadece sekiz milyon kullanıcı uygulamaya erişiyor. Sensor Tower'a göre bu sayı, günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 44 milyona ulaştığı uygulamanın piyasaya sürülmesinin ertesi gününden bu yana görülen en düşük sayı.



Sensor Tower, insanların uygulamayı daha az sıklıkta açtığını ve orada daha az zaman geçirdiğini de sözlerine ekledi.



KULLANICILAR İLK GÜN ORTALAMA 19 DAKİKA SÜRE GEÇİRDİ



Şirketin bildirdiğine göre, Threads kullanıcıları ilk gün uygulamayı ortalama 14 kez açtı ve ortalama 19 dakikalarını uygulamada gezinerek geçirdi. Ancak ay sonunda bu rakamlar keskin bir düşüş gösterdi.



SÜRE 2,9 DAKİKAYA KADAR GERİLEDİ



Sensor Tower'da kıdemli analist Abe Yousef, 1 Ağustos itibariyle Threads'in günlük ortalama harcama süresinin günde sadece 2,9 dakikaya düştüğünü ve insanların uygulamayı kullanarak günde sadece 2,6 oturum açtığını söyledi.



En sert düşüş Threads'in lansmanından hemen sonraki iki hafta içinde gerçekleşti. Ancak yeni veriler düşüşün nasıl devam ettiğini ve etmekte olduğunu gösteriyor.



DÜŞÜŞ HER GÜN DEVAM EDİYOR



Sensor Tower'a göre Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı her gün yaklaşık %1 oranında düşmeye devam ediyor.



Şirketin geçen ayki kazanç çağrısında konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulama konusunda "oldukça iyimser" olduğunu söyledi.

"TOPLULUĞU BÜYÜTMEYE ODAKLANACAĞIZ"



Zuckerberg, "İlk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir büyüme kaydettik ve daha da önemlisi her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz. Şimdi de elimizde tutmaya ve temel unsurları geliştirmeye odaklandık. Bundan sonra da topluluğu mümkün olduğunu düşündüğümüz ölçekte büyütmeye odaklanacağız." diye konuşmuştu.



Threads, kullanıcılar ile kısıtlı özelliklerle buluştu ve daha sonra ters kronolojik içerik akışı, uygulamanın masaüstü sürümü ve doğrudan mesajlar gibi çok talep edilen araçları ekleme sözü verdi.



10 Temmuz'da Zuckerberg, 100 milyondan fazla kişinin Threads'e kaydolduğunu ve bunun da Threads'i tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri haline getirdiğini duyurmuştu.

Şirketin, kullanıcıların ilgisini canlı tutabilecek "elde tutmayı sağlayan özellikler" eklemek için çalıştığı bildirildi.