Threads, kullanıcı deneyimini geliştiren yeni özelliklerini tanıttı

KONULARA ODAKLANMA: İLGİ ALANLARINA ÖZEL ETİKETLEME



Threads, kullanıcıların profillerine en fazla 10 konu etiketi (hashtag) eklemesine olanak tanıyor. Bu etiketler, kullanıcının ilgi alanlarını yansıtırken, profili ziyaret eden kişilere doğrudan ilgili içeriklere ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca, gönderi oluştururken Meta'nın yapay zeka algoritmaları, trend olan konuları ya da kullanıcının geçmişte paylaştığı içeriklere dayalı öneriler sunarak konuların seçimini kolaylaştırıyor.



Bu özellik, kullanıcıların platform üzerindeki içeriklerinin daha fazla görüntülenme almasını hedefliyor. Meta’nın verilerine göre, konu etiketi içeren gönderiler, standart gönderilere kıyasla daha yüksek bir erişim oranına sahip.



YANIT KONTROLÜ: GÖNDERİLER ÜZERİNDE DAHA FAZLA KONTROL



Kullanıcılar artık, yalnızca takipçilerinin yanıt verebileceği ya da alıntı yapabileceği gönderiler oluşturabiliyor. Bu özellik, Kasım 2024'te tanıtılan ve alıntılama kontrolüne odaklanan özelliğin geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Böylece, kullanıcılar içeriklerinin kimler tarafından görülebileceği ve yanıtlanabileceği konusunda daha fazla kontrol sahibi oluyor.



VARSAYILAN AKIŞ SEÇENEKLERİ VE VİDEO DENEYİMİ



Yeni güncellemeler, kullanıcıların Threads üzerindeki özel akışlarını (feed) varsayılan olarak ayarlamalarına imkan tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların yalnızca görmek istedikleri içeriklere odaklanmasını kolaylaştırıyor. Ek olarak, video oynatıcı, kullanıcıların daha rahat kontrol sağlaması için yeniden tasarlandı. Gelişmiş video oynatma kontrolleri, içerik tüketimini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.



Kullanıcılar artık videoları hızlandırma, yavaşlatma veya belirli bir zaman damgasına doğrudan gitme seçeneklerine sahip. Bu özellikler, video içeriklerinin detaylı incelemesi veya eğitim materyallerinde daha verimli kullanım için ideal. Oynatma kontrolleri, ekranın alt kısmında düzenli bir şekilde konumlandırıldı ve video izleme sırasında herhangi bir görsel karmaşa yaratmadan erişilebilir durumda.



Meta, bu yeniliklerle Threads'i sosyal medya dünyasında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor. Yeni özellikler, kullanıcıların içeriklerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve platformda daha anlamlı etkileşimler kurmalarına olanak tanıyor.