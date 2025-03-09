Threads, kullanıcı deneyimini geliştirmek için “İlgi Alanı” özelliğini test ediyor

Yeni özellik, kullanıcıların profillerine hobilerini, profesyonel ilgi alanlarını veya kişisel tutkularını eklemelerine imkan tanıyor. Teknoloji, spor, müzik ya da yemek gibi kategoriler arasından seçim yapılabiliyor. Bu bilgiler, kullanıcıların profillerinde görünecek ve ziyaretçilerin o kişinin hangi konularla ilgilendiğini anlamasına yardımcı olacak.



Buna ek olarak, Threads algoritmaları bu ilgi alanlarını kullanarak kullanıcılara özel içerik önerileri ve tartışma başlıkları sunmayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, ilgi duydukları konularla alakalı diğer kişilerle etkileşim kurabilecek.



Örnek vermek gerekirse, ilgi alanlarına pazarlama öğesini ekleyen bir kullanıcı, dijital pazarlama alanında içerik önerileri alabilir. Klasik müzik ilgisi olan bir kullanıcı, bu alanda etkin olan diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilir, katılabileceği tartışma grupları hakkında önerilere rastlayabilir.



Yeni Kullanıcılar İçin Avantaj Sağlayacak



Meta, bu yeniliğin özellikle platforma yeni katılan kullanıcılar için faydalı olacağını belirtiyor. Yeni kullanıcılar, ilgi alanlarını ekleyerek Threads algoritmalarından yönlendirme alabilecek ve böylece platformda anlamlı tartışmaların bir parçası olabilecekler.



Örneğin, bir kullanıcı "yapay zeka" ile ilgilendiğini belirttiğinde, bu konudaki topluluklar ve paylaşımlar kullanıcıya önerilecek. Bu da, özellikle sosyal medya platformlarına adapte olmaya çalışan kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.



Meta’nın Rekabet Stratejisi



Meta, bu özellik ile Threads'i rakip platformlardan ayrıştırmayı ve kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçlıyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirirken, sosyal medya dünyasındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Meta, özellik geliştirme sürecine büyük önem veriyor.



Şu anda yalnızca mobil cihazlarda sınırlı bir kullanıcı grubu ile test edilen “ilgi alanı özelliği” ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kitleye sunulabilir. Ayrıca, ilgi alanı kategorilerinin çeşitlendirilmesi ve algoritmanın daha da geliştirilmesi gündemde.



Platform Büyümeye Devam Ediyor



Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve ardından platformda yaptığı değişiklikler, o dönem birçok kullanıcıyı alternatif bir sosyal medya platformu aramaya yöneltmişti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Meta, metin tabanlı sosyal medya platformu Threads’i 5 Temmuz 2023’te kullanıma sunmuştu.



O günden itibaren istikrarlı şekilde büyüyen Threads, Ocak 2025’te 320 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Facebook, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarının da sahibi olan teknoloji devi, yaptığı geliştirmelerle Threads’i daha da büyüterek, Musk’ın X adlı platformuna direkt rakip konumuna getirmeyi hedefliyor.