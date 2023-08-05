Threads, yakın zamanda web sürümüne kavuşuyor

Kullanıcılar Meta'nın X'e rakip olarak çıkardığı Threads platformuna sadece iOS ve Android cihazlar üzerinden erişebiliyordu.



Threads kullanıcılarının metin tabanlı sosyal ağ için en çok talep edilen özelliklerden birine yakında kavuşacağı belirtildi.



Mark Zuckerberg, önümüzdeki birkaç hafta içinde Threads'in hem insanların hizmete masaüstünden erişmek için kullanabilecekleri bir web sürümüne hem de uygun bir arama işlevine kavuşacağını duyurdu.

WEB SİTESİNDE GÖNDERİLERİ GÖRÜNTÜLEMEK MÜMKÜN



Threads gönderilerini şu anda masaüstünde görüntülemek mümkün olsa da, yanıtla, yeniden gönder, beğen ve gönder düğmelerine tıklamak yalnızca uygulamayla sağlanabiliyor.

Bu eylemleri yapmak istediğimizde mobil uygulamaya yönlendiren bir QR kod beliriyor.

Öte yandan haberde, Threads'in web sürümü için önümüzdeki birkaç hafta işaret edildi. Böylelikle kullanıcılar sosyal ağa sadece iOS ve Android cihazlardan erişmek zorunda kalmayacak.



Şirketin üst düzey yetkilileri Threads ekibinin bu özellikler üzerinde çalıştığına dair açıklamalarda bulundu ve geçtiğimiz haftalarda kronolojik bir akış ve yerleşik çeviriler yayınlanmıştı.

THREADS'İN KULLANICI SAYISINDA DÜŞÜŞ



Threads'in etkileşimi tanıtıldığı günden bu yana ciddi düşüş yaşamakta.

Çıkış yaptığı ilk gün ortalama ekran süresi 19 dakika olan uygulamanın, güncel olarak ortalama ekran süresi 2,9 dakikaya kadar geriledi.

