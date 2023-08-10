Threads yeni özelliğini duyurdu: Paylaşımlar Instagram'dan gönderilebilecek

Geçtiğimiz ay çıkış yapan ve ilk 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads, son dönemlerde her ne kadar kullanıcıların aktiflik sayısında düşüş yaşasa da yapılan güncellemelerle kitleyi elde tutmaya çalışıyor.



Gelen güncellemeyle birlikte artık Threads üzerinde paylaşılan gönderileri Instagram üzerindeki kullanıcılara mesaj yoluyla iletilebilecek.



Öte yandan fotoğraflar ve videolar için özel alt metinleri ve yeni bir bahsetme düğmesinin eklendiği duyuruldu.

DOĞRUDAN INSTAGRAM DM'LERİNDE PAYLAŞIMI SAĞLIYOR



Instagram'da Gönder seçeneği, kullanıcıların Threads gönderilerini Gönder düğmesi aracılığıyla doğrudan Instagram DM'lerinde paylaşmalarına olanak tanıyor.



Ürün Müdürü Chris Cox'un yakın tarihli bir şirket toplantısında bu özelliğin Instagram uygulamasında olan kişilerin önemli Thread'leri görebilmesini sağlamak için hazırladığı belirtildi.



Bu stratejinin, yeni kurulan platformun bir haftadan kısa bir süre içinde 100 milyondan fazla kullanıcıyı bünyesine katmasının ardından düşen etkileşim raporlarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

