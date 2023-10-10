Threads yeni özelliğini test ediyor

Meta'nın X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads platformu trendler özelliği üzerinde çalışıyor.
Bu özellik sayesinde 'Trend Topic' olan başlıklar platform üzerinden görülebilecek.
Özelliği henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmese de, Threads'in Trendler özelliği üzerinde çalıştığı kaydedildi.
X'E (TWITTER) RAKİP OLARAK ÇIKTI
Elon Musk'ın X yani Twitter Premium aboneliklerini artırmak için başvurduğu yöntemlerin ardından alternatif bir platform arayan kullanıcıları fark eden Mark Zuckerberg, Meta'nın çatısı altında Threads'i kullanıcılar ile buluşturdu.
GÜNLÜK KULLANIMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Threads'in daha önceki tüm uygulamalardan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaştığı 5 Temmuz lansmanından bu yana, ağın kullanımında düşüş görüldü.
Ancak Threads ekibi, kronolojik akış desteği, bir web uygulaması, kolay profil değiştirme, beğenilen gönderileri görmenin bir yolu ve kritik olarak arama desteği de dahil olmak üzere uygulamayı geliştirmek için hızla yeni özellikler sunuyor.
AĞUSTOS AYINDA 10 MİLYONA DÜŞTÜ
Threads'in Android uygulaması kullanımı ilk ayda 7 Temmuz'daki 49,2 milyondan bir ay sonra 10,3 milyona düştü.
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