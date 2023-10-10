Threads yeni özelliğini test ediyor

X yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak çıkış yapan Threads, günlük aktif kullanıcı sayısını artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Son olarak platformun "Trend Topic" özelliğini test ettiği kaydedildi.

Threads yeni özelliğini test ediyor

Meta'nın X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads platformu trendler özelliği üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde 'Trend Topic' olan başlıklar platform üzerinden görülebilecek.

Özelliği henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmese de, Threads'in Trendler özelliği üzerinde çalıştığı kaydedildi.

X'E (TWITTER) RAKİP OLARAK ÇIKTI

Elon Musk'ın X yani Premium aboneliklerini artırmak için başvurduğu yöntemlerin ardından alternatif bir platform arayan kullanıcıları fark eden Mark Zuckerberg, Meta'nın çatısı altında Threads'i kullanıcılar ile buluşturdu.

Threads yeni özelliğini test ediyor - 1

GÜNLÜK KULLANIMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Threads'in daha önceki tüm uygulamalardan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaştığı 5 Temmuz lansmanından bu yana, ağın kullanımında düşüş görüldü.

Ancak Threads ekibi, kronolojik akış desteği, bir web uygulaması, kolay profil değiştirme, beğenilen gönderileri görmenin bir yolu ve kritik olarak arama desteği de dahil olmak üzere uygulamayı geliştirmek için hızla yeni özellikler sunuyor.

AĞUSTOS AYINDA 10 MİLYONA DÜŞTÜ

Threads'in Android uygulaması kullanımı ilk ayda 7 Temmuz'daki 49,2 milyondan bir ay sonra 10,3 milyona düştü.

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