Threads yeni özelliğini test ediyor

GÜNLÜK KULLANIMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI



Threads'in daha önceki tüm uygulamalardan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaştığı 5 Temmuz lansmanından bu yana, ağın kullanımında düşüş görüldü.



Ancak Threads ekibi, kronolojik akış desteği, bir web uygulaması, kolay profil değiştirme, beğenilen gönderileri görmenin bir yolu ve kritik olarak arama desteği de dahil olmak üzere uygulamayı geliştirmek için hızla yeni özellikler sunuyor.



AĞUSTOS AYINDA 10 MİLYONA DÜŞTÜ



Threads'in Android uygulaması kullanımı ilk ayda 7 Temmuz'daki 49,2 milyondan bir ay sonra 10,3 milyona düştü.

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