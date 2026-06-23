Threads yeniden erişime açıldı

Rekabet Kurumu , 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı.

Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye 'de erişime kapamış ve tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulu'nca idari para cezası uygulanmıştı.

YENİDEN AÇILDI

Platformla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyete geçti. Threads’te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de kaldırıldı.

INSTAGRAM HESABI OLMADAN KULLANILABİLECEK

Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak.

İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor.

Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar, kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.