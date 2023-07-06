Threads'den 12 saatte rekor kayıt sayısı (Threads kaç kullanıcıya ulaştı?)

Meta, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu bugün kullanıcılar ile buluşturdu.
The Verge'ün haberine göre, Instagram üzerinden kayıt olan kullanıcıların sayısını 26.051.591 olarak güncelledi.
24 SAATİ DOLDURMADAN 25 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
Buna göre Threads, henüz 24 saati doldurmadan 25 milyon kullanıcı sayısını geçti.
Twitter'ın 250 milyondan fazla kullanıcısı bulunurken, Instagram'ın 2 milyarın üzerinde kullanıcı sayısı bulunuyor.
100 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU
Threads, 100 ülkede aynı anda kullanıma sunulurken, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara açılmadı. Bu durumun sebebi ise AB'nin regülasyonları.
Twitter'daki tweet'in adı Threads uygulamasında threads oldu. Retweet için ise repost kullanılıyor.
Platformdaki karakter sınırlaması ise 500, Twitter'da bu sayı çoğu kullanıcı için 280.
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