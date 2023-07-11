Threads'e gelecek yeni özellikler: Ana sayfa akışına takip edilenler seçeneği

Meta, Threads'i çıkarmasının ardından 5 gün içerisinde 100 milyon kullanıcıyı aştı.



Kullanıcılar tarafından beğenenler olsa da düzeltilmesi gereken eksikliklerde Meta çalışanlarına geri bildirim yapılıyor.



Threads, ana sayfa akışında şimdilik önerilen içeriğin ve takip edilen gönderilerin bir karışımını sunuyor.



Mosseri, Threads için alternatif ana sayfa akışının listede olduğunu bildirdi.



BBC'nin haberine göre, Threads'e gelmesi beklenen yeni özelliklerin listesi şöyle:

Gönderileri düzenleme özelliği

Farklı dillere çevirme

Ana sayfa akışında takip edilenler seçeneği

Farklı Threads hesapları arasında geçiş yapma

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Threads web üzerinden ziyaret edilebilse de masaüstü arayüzü henüz bulunmuyor. Gönderi paylaşımı yalnızca mobil uygulama aracılığıyla yapılabiliyor. Mosseri'ye göre şirketin bu konu üzerinde de çalıştığı belirtildi.Ayrıca Bir noktada Threads'e gelen bir başka özellik de karışık eleştiriler alabilir. Platformda şimdilik reklam yok.