Threads'in çıkışının ardından Twitter'da kullanıcı düşüşü yaşanıyor

Meta'nın Twitter rakibi Threads, çıkış yaptığı ilk haftada tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması oldu.



Sadece 5 gün içinde daha önce rekoru elinde tutan ChatGPT ve TikTok'u geride bırakarak 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.



Threads'in Avrupa Birliği ülkelerinde çıkış yapmaması göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir başarı olduğu kaydedildi.



Threads çıkış yaptıktan birkaç gün sonra DNS hizmeti Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince, Threads'in lansmanından bu yana Twitter'a yapılan ziyaretlerin yüzde 5'lik bir düşüş yaşadığını duyurdu.



THREADS'E ŞANS VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER



Ayrıca Amerikalı anket şirketi Ipsos tarafından yaplan bir ankette Amerikalı Twitter kullanıcılarının yüzde 58'inin Threads'i deneyeceklerini veya zaten denediklerini söyledi.



EN BÜYÜK KULLANIM GÜNÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino geçtiğimiz günlerde Şubat ayından bu yana Twitter'ın en çok kullanım günü olduğunu iddia etmişti.



MARKALAR THREADS ÜZERİNDE DAHA FAZLA ETKİLEŞİM ALIYOR



Öte yandan haberde Twitter'daki gönderilerle aynı olsa da yeni platform Threads'te markaların yüzde 87'sinin gönderilerinde daha fazla beğeni ve etkileşim aldıkları vurgulandı.