Threads'te gerileme devam ediyor: Kullanıcı sayısı 10 milyona düştü

Geçtiğimiz ay, X platformuna rakip olarak çıkış yapan Instagram'ın metin tabanlı platformu Threads, ilk 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.



Ancak bu kitleyi elde tutmayı başaramayan platformda kullanım sayısı yüzde 79 seviyesinde bir düşüş yaşıyor.

KULLANICI SAYISI 10 MİLYONA DÜŞTÜ



Uygulamayı Android cihazlarda aktif olarak kullanan kişi sayısı Temmuz ayında 49,3 milyon iken, bu rakam Ağustos ayında 10.3 milyon seviyelerine geriledi.



Öte yandan ABD'de en yüksek günlük aktif kullanım sayısı Temmuz2da 2,3 milyon seviyelerindeyken Ağustos ayında 576 bin olarak güncellendi.

PLATFORMDA GEÇİRİLEN ORTALAMA SÜRE 3 DAKİKA



Threads üzerinde günlük aktif kullanıcıların uygulamada geçirdiği ortalama süre 3 dakika olarak belirtildi.



X'TE BU SÜRE 25 DAKİKA

Öte yandan X platformunda yalnızca Android cihazlarda günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcı ve günde yaklaşık 25 dakika ortalama ekran süresi bulunuyor.