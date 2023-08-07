Threads'te yeni özellikler: Artık beğenilen gönderileri görmek mümkün

Meta'nın metin tabanlı uygulaması Threads, bir uygulama güncellemesiyle birlikte beğendiğiniz gönderileri görebilme özelliğini kullanıma sundu.

Şirket bu özelliği geçen hafta Android beta sürümünde test etmeye başlamıştı ancak hafta sonu Meta bu özelliği tüm kullanıcılar için erişime açtı.



Kullanıcılar beğendikleri gönderileri profil sayfasından erişilebilen Ayarlar ve ardından Beğenileriniz bölümünde bulabilirler.

RESİM VE VİDEOLAR DAHA YÜKSEK KALİTEDE YÜKLENEBİLECEK

Meta, beğenilen gönderilere bakma özelliğinin yanı sıra, Ayarlar > Hesap Medya kalitesi üzerinden erişilebilen ve resim ve videoları daha yüksek kalitede yüklemenize olanak tanıyan yeni bir medya yükleme kalitesi seçeneği de sunuyor.



Öte yandan Threads artık kullanıcıların takipçi listelerini 'Önce en son' ve 'Önce en eski' kriterlerine göre sıralamalarına izin veriyor.

Uygulama üzerinde küçük değişiklikler yapılsa da Mark Zuckerberg geçen hafta, gönderi arama ve web sürümü gibi en çok talep edilen bazı özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini ima etmişti.



Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Threads, ilk beş günde 100 milyon kullanıcının hizmete kaydolmasıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak, çeşitli analiz şirketlerinden alınan istatistikler, uygulamanın kullanımının zaman içinde azaldığını belirtiyor.