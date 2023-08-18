Threads'ten yeni güncelleme: Repost'lar daha çok ön plana çıkacak

Threads uygulamasının son güncellemesi yeniden paylaşımları daha fazla ön plana çıkarıyor. Artık kullanıcıların profilinde bulundan "Repost" sekmesiyle birlikte, yeniden paylaşılan gönderilere daha hızlı göz atılabilecek. Öte yandan bu değişiklikle beraber ana sayfada takip edilenler akışında da daha fazla Repost'un görülmesi bekleniyor.

Threads'ten yeni güncelleme: Repost'lar daha çok ön plana çıkacak

Threads henüz bir web versiyonu yayınlamadı, ancak uygulama sosyal ağdaki yeniden paylaşımlara daha fazla önem vermek için yeni bir güncelleme yayınladı.

Bu ayın başlarında şirket, kullanıcıların kendi beğendikleri gönderilere bakabilmeleri için ayarlar sayfasında yeni bir seçenek sunmuştu.

Meta, uygulamadaki paylaşımlarla ilgili iki şeyi değiştirdi.

İlk olarak, artık profil sayfasında özel bir "Repostlar" sekmesi bulunuyor. Böylelikle insanlar bir kullanıcının tüm repostlarını hızlı bir şekilde tarayabilecek.

İkinci olarak ise kullanıcılar artık repostları ters kronolojik "Takip Edilenler" akışında da görebiliyor.

Son güncellemeden önce, diğer kullanıcıların paylaşımları yalnızca algoritmik "Sizin İçin" akışında görülebiliyordu.

Instagram başkanı Adam Mosseri bu değişikliğin kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimlere dayanarak yapıldığını belirtti.

Threads'ten yeni güncelleme: Repost'lar daha çok ön plana çıkacak - 1

TAKİP EDİLENLER AKIŞINDA DAHA FAZLA GÖNDERİ OLACAK

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar muhtemelen Takip Edilenler akışında daha fazla gönderi görecekler.

Threads ekibi tarafından zaman içinde düşüş yaşayan etkileşimi artırmak için geliştirmeler yapılmaya devam ediyor.

Geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana, uygulama bir Threads gönderisini doğrudan Instagram akışında paylaşma veya Instagram DM'leri aracılığıyla gönderme özelliklerini tanıtmıştı

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