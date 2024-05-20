TİHA nedir? Akıncı TİHA nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracıdır.



2021 yılında ilk uçuşunu yapan Bayraktar Akıncı'yla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Terörle mücadelede yerli ve milli bir savunma aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine böylelikle girmiş oldu.



AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ



40,000 Feet Uçuş İrtifası



24 Saat Havada Kalış Süresi



Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS



Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)



Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği



GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği



Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots



Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet



Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg



Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği



Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği



Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği



Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması



Çapraz Yedekli YKİ Sistemi



Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri



Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri



Haberleşme Menzili LOS & BLOS



Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT



Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &



Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar



İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor



Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)



Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg



Havada Kalış 24 saat



Kanat Açıklığı 20 mt.



Yükseklik 4.1 mt.



Uzunluk 12.2 mt.