TİHA nedir? Akıncı TİHA nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), sosyal medyada gündemi takip eden vatandaşların merak ettiği insansız hava araçları arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin yıllardır yatırımlarını yaptığı ve ürettiği İHA, SİHA ve TİHA'lar, her türlü savaş koşulları ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılabiliyor. Peki, TİHA nedir? Akıncı TİHA nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir?

TİHA nedir? Akıncı TİHA nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracıdır.

2021 yılında ilk uçuşunu yapan Bayraktar Akıncı'yla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Terörle mücadelede yerli ve milli bir savunma aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine böylelikle girmiş oldu.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &

Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

Havada Kalış 24 saat

Kanat Açıklığı 20 mt.

Yükseklik 4.1 mt.

Uzunluk 12.2 mt.

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