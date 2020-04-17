TikTok, 16 yaşından küçük kullanıcıları için özel mesajlaşmayı kapatıyor

Sosyal medya platformu TikTok 16 yaşından küçük kullanıcıları için özel mesajlaşma özelliğini devre dışı bırakacağını açıkladı.

ntv.com.tr 17.04.2020 - 09:55

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Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok 16 yaş altı kullanıcıları kapsayacak yeni kurallarını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre TikTok, 16 Yaş ve altı için özel mesajlaşmayı kapatıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu yasak 30 Nisan itibari ile kullanıma girecek.

16 yaşının altındaki kullanıcılarına bildiri göndererek konu hakkında bilgilendiren tikTok bu kullanıcıların uygulamanın diğer özelliklerinden fayadalanmaya devam edeceği bilgisinin altını çizdi.

Ancak bu yasak TikTok hesabı açarken girilen doğum günü baz alınarak uygulanacak. TikTok’un doğum tarihi girilen alanda herhangi bir kanıtlayıcı materyal talep etmemesi ise kullanıcının yaşını büyütmesine imkan tanıyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki TikTok kullanıcılarının yüzde 13'ü 12 ila 15 yaşları arasında.

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