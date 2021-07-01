TikTok 7 milyondan fazla hesabı kaldırdı

Sosyal medya platformu TikTok, 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen 7 milyondan fazla hesabı kapattı.

Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 15:17

TikTok 7 milyondan fazla hesabı kaldırdı

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Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kural ihlali gerekçesiyle kaldırılan paylaşımlar ve hesaplara ilişkin verilerin paylaşıldığı "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayımladı.

Raporda, 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kapatıldığı belirtildi.

TikTok’un Güven ve Güvenlik Birimi Başkanı Cormac Keenan, "çocukları korumaya yönelik eylemlerine görünürlük kazandırmak için" 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen hesapların kapatıldığını ifade etti.

Raporda, kapatılan hesapların, toplam kullanıcı hesaplarının yüzde 1’inden daha azını oluşturduğu kaydedildi.

YAKLAŞIK 62 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

Ayrıca raporda, yaklaşık 62 milyon video ve yaklaşık 2 milyon reklamın, kural ihlali gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

TikTok, 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni veriyor.

İtalya'da hükümet, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok uygulamasına girdikten sonra hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar üzerine, TikTok’a "yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi" talimatı vermişti.

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