Tiktok ABD'de geri döndü.Yasak sadece12 saat sürdü

ABD'de kapatılan TikTok, yaklaşık 12 saat sonra geri döndü. Cumartesi günü, TikTok kullanıcılarına gönderdiği mesajda “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

170 milyon kullanıcı uygulamaya erişemedi.

ABD'nin Seçilmiş BaşkanıTrump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.



Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söylemişti.



"90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.

Turmp'ın bu açıklamasının ardından pazar günü Tiktok'a bazı ABD'li kullanıcılar erişmeye başladı.

TİKTOK TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tiktok bir açıklama ile Turmp'a teşekkür etti. Açıklamada, "Hizmet sağlayıcılarımızla anlaşarak, TikTok hizmeti geri yükleme sürecindedir. Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunmaları ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin gelişmesine izin vermeleri nedeniyle hiçbir ceza ile karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ediyoruz" denildi.