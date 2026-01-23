TikTok, ABD’de yasaklanmanın kıyısından döndü

TikTok, Çinli sahipliği nedeniyle ABD’de yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı süreçte kritik bir adım attı.

Şirket, ABD operasyonlarını yürütecek ve çoğunluğu Amerikalı yatırımcılara ait olacak yeni bir ortak girişim kurulduğunu açıkladı. Bu hamleyle TikTok, ABD’nin en büyük pazarında faaliyetlerini sürdürmenin önünü açtı.

YENİ YÖNETİM YAPISI NEDİR?

TikTok açıklamasına göre, TikTok USDS Joint Venture LLC adıyla kurulan yeni yapı, ABD’de 200 milyondan fazla kullanıcıya ve 7 milyon 500 bin işletmeye hizmet verecek. Şirket, veri güvenliği ve içerik denetimi konusunda “sıkı koruma önlemleri” uygulanacağını vurguladı.

Yeni ortaklık, Çinli ana şirket ByteDance’in ABD operasyonlarındaki payını yüzde 20’nin altına indirerek, ABD yasalarının öngördüğü şartları karşılıyor.

“TIKTOK'U KURTARMAYA YARDIMCI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Söz konusu düzenleme, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kabul edilen ve Çinli şirketlerin TikTok’un ABD operasyonlarını satmasını ya da uygulamanın yasaklanmasını öngören yasa kapsamında geldi.

Mevcut Başkan Donald Trump, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı ve sürece katkı sunduğunu savundu.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında, “TikTok’u kurtarmaya yardımcı olduğum için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de anlaşmayı onayladığı için teşekkür etti.

ORTAKLIK YAPISI VE YATIRIMCILAR

Yeni girişimde ByteDance’in payı yüzde 19,9 ile sınırlandırıldı. Üç büyük yatırımcı olan Silver Lake, Oracle ve Abu Dabi merkezli yapay zeka yatırım fonu MGX ayrı ayrı yüzde 15’er hisse aldı.

Oracle’ın yönetim kurulu başkanı Larry Ellison, Trump’a yakınlığıyla biliniyor.

VERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Anlaşma kapsamında ABD’li kullanıcıların verileri Oracle’ın güvenli bulut altyapısında saklanacak. TikTok, siber güvenliğin bağımsız üçüncü taraflarca denetleneceğini ve federal standartlara uyulacağını belirtti.

Ortak girişim, ABD’li kullanıcılar için güven ve güvenlik politikaları ile içerik denetimi üzerinde karar yetkisini elinde tutacak. Küresel ürün entegrasyonu, e-ticaret ve reklam faaliyetleri ise TikTok’un uluslararası yapıları tarafından yürütülecek.

Yedi üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulunda TikTok CEO’su Shou Chew ile yatırım şirketlerinden yöneticiler bulunacak.