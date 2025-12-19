TikTok ABD'deki faaliyetlerini devretmek için anlaştı

ABD ile Çin arasında süregelen teknoloji geriliminde bir eşik aşıldı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dediği oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew ​​​​​​​şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi. ByteDance'e ait TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtilen notta, Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı sözleşmeler imzaladığı aktarıldı.

Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'in yeni kurulacak şirketin toplam yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi.

TikTok GERİLİMİ

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

"Ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ByteDance firmasının, TikTok'un yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.

Kongre'nin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

CİNPİNG'LE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı. Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.

Kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, sık sık TikTok’un satış sürecinde ilerleme sağlanamaması durumunda uygulamanın ülkede tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.