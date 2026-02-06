TikTok bağımlılık yapar mı? Uygulama Avrupa Birliği'nin radarında

Avrupa Komisyonu, TikTok’un Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiğine yönelik ön bulgulara ulaştığını açıkladı.

Komisyon, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve yüksek derecede kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin özellikle çocuklar ve gençler için ciddi riskler oluşturduğunu bildirdi.

Komisyonun açıklamasına göre, TikTok bu tasarım unsurlarının kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini yeterince değerlendirmedi.

TIKTOK KULLANIMINDA “OTOPİLOT” MODU

Komisyon, bazı tasarım öğelerinin kullanıcıları sürekli yeni içerikle “ödüllendirerek” kompulsif davranışı teşvik ettiğini ve kullanımın “otopilot moduna” kaymasına yol açtığını belirtti.

Bu aşamada AB, TikTok’tan hizmetin temel tasarımını değiştirmesini, sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yaratan özellikleri devre dışı bırakmasını, etkili ekran süresi molaları getirmesini ve öneri sistemini uyarlamasını talep ediyor.

“EN ÇOK GECE YARISINDAN SONRA KULLANILIYOR”

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, verilere göre TikTok’un AB’de 13–18 yaş grubunda gece yarısından sonra en çok kullanılan platform olduğunu söyledi. Regnier, 12–15 yaş arasındaki çocukların yüzde 7’sinin uygulamada günde 4–5 saat geçirdiğini belirtti.

Regnier, “Bu özellikler özellikle çocuklarımızda uygulamanın kompulsif kullanımına yol açıyor. Bu da ruh sağlığı ve esenlik açısından büyük riskler doğuruyor.” dedi.

PARA CEZASI İHTİMALİ MASADA

Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu da sürece dahil edilecek. Uyum sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, TikTok’a küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.

TIKTOK'TAN SERT İTİRAZ

TikTok ise Komisyon’un bulgularını “yanlış” olarak niteleyerek itiraz edeceğini açıkladı. Şirket sözcüsü, “Komisyonun ön bulguları platformumuzu tamamen yanlış ve temelsiz biçimde tasvir ediyor.” dedi.

Açıklamada, “Bu bulgulara karşı mevcut tüm yollarla itiraz edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.