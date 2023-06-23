TikTok Effie Ödülleri'nden iki ödülle döndü

"DAHA ANLAMLI VE YARARLI İÇERİKLER"



TikTok Türkiye Pazarlama Lideri Mehmet Özdoğan ise "Effie, sonuç odaklı bir ödül töreni. Bu sebeple TikTok’un DNA’sına ve işleyiş biçimine çok yakıştığını düşünüyoruz. Özellikle pazarlamacılar çok iyi bilirler, sponsorluk kategorisi yarışın çok çetin geçtiği, kampanya yapmanın oldukça meşakkatli ve masraflı olduğu bir kategori. Jüri üyelerine İKSV’yle aramızdaki gönül birliğini gördükleri ve büyük amacımız olan milyonlarca kullanıcımıza daha ‘anlamlı’ ve daha ‘yararlı’ içerikler çıkarma arzumuzu tanıyıp ve kıymetli ödüllerle iş birliğimizi taçlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Eminiz ödül sezonunun kalanında da bu ikilinin adını sık sık duyacağız” açıklamasında bulundu.



İşbirliğinin en önemli parçalarından biri olan #BienaldeÖğrendim kampanyasının Bronz ödül almasıyla ilgili olarak, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer de şunları söyledi:



"İş birliğiyle, İstanbul’un çok farklı mekanlarına yayılan bienal projelerini milyonlara ulaştırma imkanı yakaladık. #BienaldeÖğrendim ve #İstanbulBienali etiketleriyle TikTok’ta paylaşılan 10 binden fazla içerik, 250 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok’ta viral olan bienal içerikleri aracılığıyla gençlerin bienal sergileri ve mekanlarıyla daha kolay ilişki kurabildiğini düşünüyoruz. Bir önceki bienale oranla üniversite öğrencilerinin katılımında bir artış gözlemledik. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz İstanbul Bienali’nin geniş kitlelere erişmesi en öncelikli amacımız. Bu ödül de bu konudaki başarımızın en büyük göstergelerinden biri oldu."



Geçtiğimiz yıl mayıs ayında #gösteribaşlasın etiketiyle ortaklıklarını duyuran TikTok ve İKSV, eğlence sektöründe ses getiren aktivite ve kampanyalara imza attı. TikTok'ta parlayan genç müzisyenlerin 29. İstanbul Caz Festivali sahnesinde yer alması, #BienaldeÖğrendim kampanyasıyla binlerce içerik üreticisinin 17. İstanbul Bienali’nde öğrendiklerini milyonlara ulaştırması gibi önemli çalışmalar yürüten iki kurum; 41. İstanbul Film Festivali için çıkan #neizlesem kampanyasıyla da bir araya geldi. Yapılan kampanyayla birlikte festivalin ve creatorların mecraya özel içerikleri #neizlesem hashtagi altında TikTok aracılığıyla milyonlarca insanın ekranlarına ulaştı.

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